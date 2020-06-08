Çobanbey Sınır Kapısı'nda milyonlarca liralık kaçakçılık engellendi

<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'teki Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşından bu yana Suriye´ye girişçıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramada, 1 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ve 40 bin paket sigara ile bomba yapımında kullanılan 25 ton asit ele geçirildi.<br>Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Elbeyli ilçesinde kurulan Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan geçişler devam ediyor. Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin, Suriye´ye giriş-çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramalar ve kontrollerde, 2020 yılı içerisinde kaçak 40 bin paket sigara, 1 milyon TL değerinde cep telefonu, ticari emtia ile bomba yapımında kullanılan 25 ton asit ele geçirildi.<br>Sınır kapısına gelen araçlar, X-Ray cihazından geçirilerek, dedektör köpekler ile aranıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-08 15:41:31<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.