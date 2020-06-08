Kilis'te İl Genel Meclisi toplandı

Kilis'te İl Genel Meclisi, Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.
Haziran ayının ilk toplantısından gündemdeki maddeler görüşülerek oturum tamamlandı. Toplantının en önemli gündem maddeleri ise Tekye Cami avlusunda bulunan Canpolat Paşa Konağının gençlik faaliyetinde kullanılmak üzere İl Müftülüğüne tahsisi oldu. Toplantıda Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde metruk ve harabe haline gelmiş binaların yıkılması konuları da görüşüldü.
Meclis toplantısına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer’de katıldı.
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