Yol çalışmaları sürüyor

Kilis'te belediye tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Turgut Özal Caddesinin batısındaki yolda yürütülen dolgu ve tesviye çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, "Bu yolun en kısa sürede asfalt kaplaması yapılacağız. Yeni beşevlerler semti ile Belediye hizmet binasını birbirine bağlayan yolumuza gerekli düzenlemelere başladık. En kısa zamanda Yavuz Sultan Selim Caddesinin devamı niteliğindeki yolumuz ile birlikte asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.