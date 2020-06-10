Kilis'te caddeler hareketlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

018 yaş arasındakilerin sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve 65 yaş üzerinin 10.0020.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra Kilis caddeleri hareketlendi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 018 yaş grubunun sokağa çıkmasının serbest bırakılması ve 65 yaş üzerinin günün belirli saatlerinde dışarı çıkmasına izin verilmesinden sonra Kilis'te hareketlilik başladı. uriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te pandemi süresince evlerinde kalan vatandaşlar, belirli kriterlerde izin verilmesinden sonra çarşıya adeta akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kentte, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.