Kilis'te 2 köy karantinaya alındı

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<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS´in Musabeyli ilçesinde, koronavirüs vakaları tespit edilen Koçcağız ile Kozlubağ köyleri, 14 günlük karantinaya alındı.<br>Musabeyli ilçesine bağlı Koçcağız ve Kozlubağ köylerinde, koronavirüs vakalarına rastlandı. Bunun üzerine Kaymakam Sertaç Kırçuval başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, toplam 249 kişinin yaşadığı 2 köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın alınmasının ardından jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışları kapattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-11 11:47:27<br>

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