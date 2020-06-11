Kilis Beledisinin kaldırım çalışmaları sürüyor

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Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mehmet Sanlı Mahallesinde kaldırım çalışmalarına başlandı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Daha güzel bir Kilis için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Belediye ekiplerimiz sokak sokak gezerek, bozuk yolları düzeltip, kaldırım taşı döşemeye devam ediyor. Hemşehrilerimizin talepleri üzerine Mehmet Sanlı Mahallesi (Üniversite Toki) Erdoğan Bayraktar Caddesi kaldırım taşı yapımına başlandı” dedi.

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