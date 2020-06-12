Kilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı 

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O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

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<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te koronavirüs vakası görülen 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı. <br>Son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Kilis'te, merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Küplüce köyüne bağlı Oruçlu mezrası ile kent merkezindeki Helvacıoğlu Mahallesi'ne bağlı Miskinler Sokağı, vaka görülmesi üzerine karantinaya alındı. Ayrıca kent merkezindeki bir kuaför de faaliyetini geçici süre ile durdurdu. Köylerde jandarma, kent merkezinde de polis ekipleri gerekli tedbirleri alarak kontrolü sağlıyor.<br>Kilis Valiliği, filyasyon ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-12 10:34:03<br>

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