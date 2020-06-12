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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyenin hizmet atağı sürüyor

İHA

Kilis Belediyesi tarafından vatandaşlara kaliteli hizmet götürülmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyenin hizmet atağı sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından vatandaşlara kaliteli hizmet götürülmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Necmettin Erbakan, Yedi Aralık, Yaşar Aktürk ve Muallim Rıfat Bilge mahallelerinde kanal arıza, Helvacıoğlu,İsmet Paşa,Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallelerinde ise su arıza bakım onarım çalışmaları yapıldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Yaz aylarında vatandaşların en büyük sorunu olan sinek ve haşere sorununa müdahale etmek için 7/24 mücadele hız kesmeden devam ederken, ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Park Bahçe Müdürlüğü tarafından şehitler parkının çimlendirmesi, Söğütlüdere ot alımı ve çim biçme, Mercidabık caddesi refüj çimlendirme, Tayyip Erdoğan meydanı su hattı yenileme ve parkların temizlikleri yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt yapa işlemleri ile kaldırım yapımı, yol ve kaldırım tamiratları yapılmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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