Jandarmanın Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Vali Recep Söytürk’ü makamında ziyaret etti.
Tüm Türkiye’de olduğu Jandarmanın kuruluşunun 181. yıl dönümü etkinlikler ile kutlanıyor. Vali Recep Soytürk, Jandarmanın kuruluşunun 181. yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başaklıgil ve jandarma personelini makamında kabul ederek, jandarmanın kuruluşunu tebrik etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.