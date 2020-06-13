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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Soytürk’den Jandarmanın kuruluş yıl dönümü mesajı

İHA

Vali Soytürk’den Jandarmanın kuruluş yıl dönümü mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Jandarma Teşkilatının 181. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Soytürk, Tarihi şan, şeref ve fedakarlıklarla dolu Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Soytürk, “ 1839 yılında kurulan ve gelişen güçlü yapısı, eğitim düzeyi, teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz Jandarma Teşkilatımız, üstlendiği önemli sorumluluğun bilinciyle, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, yurdumuzun bölünmez bütünlüğünü koruyarak, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlayan bu vatansever tutum ve üstün hizmet anlayışı ile Yüce Türk Milleti’nin gurur kaynağı olmuştur.Yurdumuzun her köşesinde halkımızla iç içe ve büyük bir özveriyle görev yapmakta olan Jandarma Teşkilatı, ‘Önce İnsan” diyerek ve ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışına sahip olarak, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini gözeten, halkın memnuniyetini sağlayan bir görev bilinci ve hizmet anlayışı ile halkımızla bütünleşmiştir. Jandarma Teşkilatımızın, 181 yıldır olduğu gibi bugün de, toplumumuzun huzur ve güvenliğinin sağlanması için kendisine tevdi edilen görevleri, milli ve manevi değerlerimizi, hak ve adalet anlayışımızı, insan haklarını esas alan üstün vazife ve hizmet şuuruyla yerine getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Atatürk'ün ‘Her zaman, yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, feragat ve fedakarlık örneği bir kanun ordusudur’ şeklinde tanımladığı Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlar, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anar, teşkilat mensuplarına fedakar aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dilerim” ifadesine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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