Kilis’e sosyal koruma kalkanında 20 milyon TL

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Kilis’e 20 Milyon TL destek sağlandığını söyledi.

Milletvekili Dülger, krona virüs tedbirleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlara 20 milyon TL destek verildiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde salgına karşı yürüttüğümüz başarılı mücadelenin önemli ayaklarından biridir. Sosyal Koruma Kalkanı kapmasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca, ihtiyaç sahiplerine ve çalışanlara Kilis’imize 20 milyon TL destek sağlandı. Sosyal destek programı kapsamında,15 bin 249 kişiye biner TL, kısa çalışma ödeneğinden 805 kişiye 1 milyon 956 bin 638 TL, nakdi ücret desteği kapsamında 683 kişiye 845 bin 748 TL, işsizlik ödeneğinden 623 kişiye 1 milyon 583 bin 748 TL olmak üzere toplam 20 milyon bin 134 TL ödeme yapıldı” dedi.

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