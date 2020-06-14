Milletvekili Dülger’den Jandarmanın kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Jandarma Teşkilatın Kuruluşunun 181. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Kahraman Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutladığını ifade ederek, “Devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Üstlendiği mülki, adli ve güvenlik görevlerini yüksek vazife şuuruyla yerine getiren, vatandaşlarımızın huzur ve refahının sağlanmasında, terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz hizmet veren, suç ve suçluya göz açtırmayan, dünyamızı çepeçevre saran covid 19 virüsü nedeniyle milletimiz için fedakarca çalışan Kahraman Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Jandarma Teşkilatımızın, başarılarla dolu geçmişinin sağladığı değerli tecrübe ve birikimin yanında, modern çağın gereklerine uygun,teknolojiyi yakından takip eden nitelikli personel ve donanımıyla, yeni güvenlik stratejilerine uygun olarak özgürlükgüvenlik dengesini gözeten anlayışı ile tüm risklerin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum” ifadesine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.