Kilis ormanlarına fotokopan yerleştiriliyor

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından kentteki ormanlara fotokapan yerleştirilmeye başlandı.

Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis’te bulunan ormanlık alanlara İl Şube Müdürlüğümüz tarafından çok sayıda fotokopan kuruldu.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla Kilis’in Yaban Hayatı zenginliğinin fotoğraflanması ile kaçak avcılıkla mücadelenin amaçlandığını belirttiler.

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