Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)SURİYE'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi, Kilis'te güvenlik güçlerince yakalandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlenen yabancı uyruklu A.K., J.K., M.K., R.E. ve S.K.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-16 12:38:03<br>
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