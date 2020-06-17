Elbeyli’de misafirhanenin açılışı yapıldı

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Kilis’in Elbeyli ilçesinde iş adamlarının desteğiyle misafirhanenin açılışı yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Entegre Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında yapılan hayırseverlerin katkılarıyla tefriş edilen misafirhanenin açılışı yapıldı.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman projede emeği geçenlere teşekkür ederek ilçemize değer katacak projeler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Projeye katkı sunan hayırseverlere plaket takdim edildi.

Açılışa, Kaymakam Kadir Duman, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, hayırseverler ve kurum temsilcileri katıldı.

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