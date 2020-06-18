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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karataş’dan teşekkür ziyareti

İHA

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Vaka sayılarına göre iyileşme oranında en yüksek, vefat oranında en düşük il olması nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

Karataş’dan teşekkür ziyareti

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Vaka sayılarına göre iyileşme oranında en yüksek, vefat oranında en düşük il olması nedeniyle yetkililere teşekkür etti.
İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis İl Sağlık Müdürü Dr.Mahmut Arık ve Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Erkan Kurtaran'ı ziyaret ederek, Kilis'in Türkiye genelinde Covid19 ile mücadele kapsamında, vaka sayısına göre iyileşme oranında en yüksek, vefat oranında en düşük il olması vesilesi ile tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.
Karataş, “AK Parti ailesi olarak İl Sağlık Müdürümüz ve Sayın Başhekimimiz nezdinde tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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