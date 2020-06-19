Üniversitede “KAAN Projesi” tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün uygulamaya başladığı “Genel KollukÖzel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi” (KAAN) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a tanıtıldı.

Kilis İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Ender Tarık Dat ve Özel Güvenlik Şube Müdürü Ayhan Kelekçi tarafından tanıtılan KAAN Projesiyle, özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanlarında meydana gelen olayların daha hızlı bir şekilde emniyet güçlerine iletilmesinin sağlanması, etkin, verimli, denetlenebilir ve sürdürülebilir güvenlik hizmetinin sunulması, özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerinin etkin iş birliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçun önlenmesi amaçlanıyor.

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