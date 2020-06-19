Türkiye'ye kaçmaya çalışan 5 göçmen yakalandı

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 5 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ebulüle Mahallesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kimlik sorgulamasında Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldikleri belirlenen yabancı uyruklu S.M., N.M., H.M., N.A.G. ile H.M. ile gözaltına alındı. Araç sürücüsü B.Ç. gözaltına alındı. 5 sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi. B.Ç. ise adliyeye sevk edildi.

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