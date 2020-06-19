Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, Türkiye´ye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen polis tarafından yakalandı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abulüle Mahallesi'nde B.C.'nin kullandığı otomobili durdurarak içindekilerin kimliklerini kontrol etti. Kontrollerde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu S.M., N.M., N.A.G., N.M. ve H.M. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.<br>Sürücü B.C. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-19 11:27:18<br>
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