LGS sınavı toplantısı yapıldı

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Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt başkanlığında Liselere Geçiş Sınavının (LGS) yapılacak okulların müdürleriyle bir toplantı yapıldı.

Yarın LGS sınavlarının yapılacağı okullar ın müdürleriyle İl Milli Eğitim Müdürü Akkurt bir toplantı yaparak, alınacak tedbirler uygulanacak, kriterler ile her türlü olasılığa karşı görüş alış verişinde bulundu. Toplantıda okul müdürlerinin yanında jandarma ve polis yetkilileri de katıldı.

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