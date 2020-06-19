Interpol tarafından aranan DEAŞ üyesi 2 kadın yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te, Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya vatandaşı 2 kadın, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonla Çeçen uyruklu Rusya vatandaşları S.K. (29) ile R.E. (33) kadını gözaltına aldı. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık kararıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.