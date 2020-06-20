Kilis’te 4 bin 161 öğrenci LGS sınavına girdi

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Kilis’te, Liselere Geçiş Sınavına (LGS), 44 okulda, 4 bin 161 öğrenci girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis ve ilçelerinde 44 okulda 4 bin 161 öğrencinin LGS sınavına girdiğini ifade ederek, “294 salon 666 öğretmen sınavda görev yapıyor. LGS sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.

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