Vefa Sosyal Destek Grubu ödüllendirildi

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Kilis’in Elbeyli ilçesinde Sosyal Destek Grubu çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Korona virüs Covid19 İle mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını büyük başarıya imza attığını ifade ederek, “Bu süreçte vatandaşlarımıza gönüllü olarak hizmet götüren bu arkadaşlarımı takdir ediyorum. Kendilerini başarı belgesi ile ödüllendirdim” dedi.

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