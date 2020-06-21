Babalar gününde mezarlıkta yoğunluk

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Kilis’te, babalar günü nedeniyle asri mezarlıkta yoğunluk yaşandı.

Babalar günü nedeniyle Kilis Asri mezarlığa giden vatandaşlar, mezar ziyareti yaparak dua okudular. Mezarlara çiçek eken vatandaşlar, mezar taşları ile ağaçları yıkadılar. Hafta sonu olması ve babalar günün Pazar güne gelmesi nedeniyle asri mezarlıkta yoğunluk gözlendi.

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