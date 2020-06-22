Sondaj kuyusuna düşen koyun ile oğlak kurtarıldı

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’in Polateli ilçesinde sondaj kuyusuna düşen oğlak 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Polateli ilçesine bağlı Polatbey köyünde bir arazide bulan 7 metre derinlik ve 50 santimetre çapında genişliği bulunan bir sondaj kuyusuna, çevrede otlayan hayvanlardan bir koyun ile bir oğlak art arda düştü. Hayvanların sesi üzerine olayı fark eden tarla sahibi itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda hayvanları kuyudan çıkarmayı başardı. Canlı olarak kuyudan kurtarılan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.