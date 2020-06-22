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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis´te 8 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)SURİYE'den kaçak yollarla gelen 8 kaçak göçmen, Kilis'te yakalandı. Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesi'nde yaptıkları denetimler sırasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 8 Suriyeli'nin, kaçak yollarla yurda giriş yaptığı belirlendi. 8 Suriyeli, Şabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aracın sürücüsü N.S. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU 2020-06-22 10:41:38

Kilis´te 8 kaçak göçmen yakalandı

<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)SURİYE'den kaçak yollarla gelen 8 kaçak göçmen, Kilis'te yakalandı.<br>Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesi'nde yaptıkları denetimler sırasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 8 Suriyeli'nin, kaçak yollarla yurda giriş yaptığı belirlendi. 8 Suriyeli, Şabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aracın sürücüsü N.S. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-22 10:41:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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