Kilis´te 8 kaçak göçmen yakalandı

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<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)SURİYE'den kaçak yollarla gelen 8 kaçak göçmen, Kilis'te yakalandı.<br>Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesi'nde yaptıkları denetimler sırasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 8 Suriyeli'nin, kaçak yollarla yurda giriş yaptığı belirlendi. 8 Suriyeli, Şabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aracın sürücüsü N.S. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-22 10:41:38<br>

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