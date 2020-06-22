Merdivenlerden düştü, hastanede öldü

<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'te, merdivenlerden düşerek ağır yaralanan Necati Aslan (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.<br>Atatürk Mahallesi'nde oturan Necati Aslan, dün akşam saatlerinde evinde merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Aslan, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-22 10:43:23<br>
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