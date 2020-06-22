Çatıda oynarken akıma kapılan Halil, öldü

<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'in Musabeyli ilçesinde Halil Vural (15), evlerinin çatısında oyun oynarken yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Vural, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.<br>Şenlikçe Köyünde oturan Halil Vural, evlerinin çatısında oynadığı sırada yanlışlıkla yakından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan Halil Vural, kendisini fark eden yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Vural, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Vural'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-22 10:47:34<br>
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