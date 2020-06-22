Başkan Yardımcısı Ramazan çalışmaları inceledi

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Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, Belediye çalışmalarını inceledi.

Başkan Yardımcısı Ramazan, Kilis Belediyesi tarafından İl genelinde devam eden asfalt çalışmaları, Karataş sosyal tesis, çengel sosyal tesis, Canbolatbey Hanının restorasyon çalışmaları, Cumhuriyet caddesi cephe giydirme çalışmaları, kaldırım çalışmaları, kanalizasyon altyapı ve çalışmalarında incelemelerde bulundu. İşlerin hızlı ve kaliteli yapılması talimatı veren Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan’ın incelemelere devam edeceği bildirildi.

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