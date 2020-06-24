Su kuyusuna düşen oğlak kurtarıldı

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Kilis’te, su kuyusuna düşen oğlak itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

Kilis’te Şıh Mansur mevkisi civarında kuyuya keçi yavrusu düştüğü ihbarı üzerine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibi gönderildi. Keçi yavrusu oğlağın düştüğü su kuyusundan itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonunda sağ bir şekilde kurtararak sahibine teslim edildi.

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