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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te şüpheli ölüm

İHA

Kilis’te şüpheli ölüm

Kilis’te bir kişi ahırı ilaçladıktan sonra rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Gözkaya (Gülgüman) köyünde ikamet eden A.T. hayvanların ahırını ilaçladı. Bir süre sonra rahatsızlan A.T. Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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