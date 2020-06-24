Ahırı ilaçlarken zehirlenen besici öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'te, hayvanlarının bulunduğu ahırda ilaçlama yaparken zehirlenen Abdurrahman Tilki, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.<br>Merkeze bağlı Gözkaya köyünde yaşayan Abdurrahman Tilki, dün akşam, evinin yanında bulunan ahırda ilaçlama yaptı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Tilki, yakınları tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlendiği ortaya çıkan Tilki, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-24 11:53:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.