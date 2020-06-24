Kedi, otomobilin motoru sökülerek kurtarıldı

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<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS´te bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile motorun parçalarına ayrılması ile kurtarıldı.<br>Öğle saatlerinde kendisine ait 79 AAC 643 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan İbrahim Yeşildal, durumu itfaiyeye bildirdi. 7 Aralık Mahallesi´nde park halindeki otomobilin yanına gelen itfaiye ekipleri tüm çabalara rağmen çıkmayan kediyi 1 saatlik çalışma ile motor kısmını sökerek kurtardı. Kurtulan yavru kedi itfaiye görevlilerinin elinden kaçarak gözden kayboldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-24 16:00:27<br>

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