Kaçak hayvan kesimi yapan kişiye ceza yazıldı

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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak hayvan kesimi yapan bir şahsa cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kentin muhtelif yerlerinde kaçak hayvan kesimi yapan kişilere yönelik denetimler denetim ve operasyon düzenlendi. Hayvan Pazarı civarında kaçak kesim yapan bir şahsın malzemelerine el konularak cezai işlem uygulandı.

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