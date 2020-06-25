Kilis’te bebek ölümleri geriledi

Kilis’te 2019 yılında 34 bebek 1 yaşını doldurmadan öldüğü bildirildi.

2019 yılında gerçekleşen tüm yaş gruplarındaki ölümlerin yüzde 4’ünü sıfır yaşındaki bebekler oluşturdu. Kilis’in bebek ölüm hızı binde 14,5 olurken bu oran ile Kilis tüm iller içinde bebek ölüm hızının en yüksek olduğu 9. il oldu. Bebek ölümlerinin düşmesi ile Kilis için 2018 yılındaki binde 14,1’lik bebek ölüm hızı 12,3’e geriledi.

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