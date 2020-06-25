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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilisliler en çok dolaşım sistemi hastalıklarından ölüyor

İHA

Kilis'te, 2019 yılında ölenlerin yüzde 39,3'ünü dolaşım sistemi hastalıklarından olduğu bildirildi.

Kilisliler en çok dolaşım sistemi hastalıklarından ölüyor

Kilis’te, 2019 yılında ölenlerin yüzde 39,3’ünü dolaşım sistemi hastalıklarından olduğu bildirildi.
2019 yılında Kilis’te gerçekleşen ölüm vakalarının yüzde 39,3’ünü dolaşım sistemi hastalıkları oluşturdu. İkinci sırada ise yüzde 15 oranında gerçekleşen iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ölümler yer aldı. Bunu sırasıyla solunum sistemi hastalıkları (yüzde 11,4), endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar (yüzde 6,7), sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları (yüzde 4,2) ile dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler (yüzde 3,2) izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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