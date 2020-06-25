Kilisliler en çok dolaşım sistemi hastalıklarından ölüyor

Kilis’te, 2019 yılında ölenlerin yüzde 39,3’ünü dolaşım sistemi hastalıklarından olduğu bildirildi.

2019 yılında Kilis’te gerçekleşen ölüm vakalarının yüzde 39,3’ünü dolaşım sistemi hastalıkları oluşturdu. İkinci sırada ise yüzde 15 oranında gerçekleşen iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ölümler yer aldı. Bunu sırasıyla solunum sistemi hastalıkları (yüzde 11,4), endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar (yüzde 6,7), sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları (yüzde 4,2) ile dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler (yüzde 3,2) izledi.

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