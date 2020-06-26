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Kilis Belediyesi Veterinerleri tarafından tedavi edilen sokak kedisi sağlığına kavuştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bel ve boyun bölgesinde derin yaralar bulunan kedisi hayvan barınağına götürülerek, Belediye Veterinerleri tarafından yoğun bir tedavi uygulandı. Salığına kavuşan sokak kedisi doğal ortamına bırakıldı.

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