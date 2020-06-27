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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te sokağa çıkma yasağına uyuluyor

İHA

Kilis’te sokağa çıkma yasağına uyuluyor

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Suriye sınırında bulunan Kilis’te kısmı sokağa çıkma yasağına uyuluyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde kısmı olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kilis’te sabah 09.30’dan itibaren Kilis ve ilçelerinde güvenlik birimleri, uygulama yaparak sokağa çıkma kısıtlamasına uyup uyulmadığını denetliyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente merkezinde araçları durdurarak izinleri olup olmadıklarını soruyor.
Kilis’te kısmı sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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