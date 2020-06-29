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Kilis'teki Kütüphanelerin 19 bin kayıtlı üyesi var

İHA

Kilis'teki halk kütüphanelerinin 19 bin kayıtlı üyesi bulunuyor.

Kilis'teki Kütüphanelerin 19 bin kayıtlı üyesi var

Kilis’teki halk kütüphanelerinin 19 bin kayıtlı üyesi bulunuyor.
Kilis’te 2019 yılında toplam halk kütüphane sayısı 3 olduğu, Kilis, Iğdır ve Yalova ile birlikte tüm iller içinde son sırada yer aldı.
3 kütüphanede toplam kitap sayısı 55 bin olurken, yıl içindeki kullanıcı sayısı 158 bin oldu. Kullanıcı sayısı bakımından Kilis, tüm iller içinde 65. oldu. 2019 yılında Kilis halk kütüphanelerince ödünç verilen materyal sayısı 52 bin oldu. Kilis’te 2018 yılına göre halk kütüphanelerinde kitap sayısı da kullanıcı sayısı da arttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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