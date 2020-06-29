Kilis’te 59 kilo esrar ele geçirildi

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Kilis'te polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki zanlı 59 kilo esrar ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu A.C. ve M.R'nin içerisinde bulunduğu aracı Mehmet Sanlı Mahallesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 59 kilogram esrar ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alınarak soruşturmaya başladı.

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