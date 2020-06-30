Sınıra bırakılan çuvaldan 5 kilo esrar çıktı

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<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Suriye sınırında, jandarma tarafından bulunan çuvalda, 5 kilogram esrar ele geçirildi.<br>Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Elbeyli ilçesine bağlı Aşağıbeylerbeyi köyündeki sınır hattında çuval buldu. Çuval açıldığında da içinde, 5 kilogram esrar olduğu görüldü.<br>Jandarma, çuvalı bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-06-30 11:30:03<br>

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