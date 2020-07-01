Kilis´te 7 kaçak göçmen yakalandı

<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'TE, polis ve jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, Suriyeli 7 kaçak göçmen yakalandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine Tırıklı Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu H.H.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu kaçak göçmenler M.A., M.A.C. A.S. ve N.H. yakalanarak, gözaltına aldı.<br>Jandarma ekiplerinin, Küplüce köyünde şüphe üzerine durdurduğu Suriyeli Ğ.H.'nin aracında da C.H. H.A. ile H.İ. isimli kaçaklar yakalandı.<br>Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. H.H. ve Ğ.H. ise ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-07-01 10:11:46<br>
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