Kilis’te göçmen kaçakçılığı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye gelen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tırıklı Mahallesi ile KilisGaziantep Küplüce köy ayrımında yapılan aramada, M.A., M.A.C., A.S., N.H., H.A., C.H ile H.İ. yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, göçmenlere yardım ettikleri gerekçesiyle H.H. ile G.H. polis tarafından gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.