Interpol tarafından aranan DEAŞ’lı 4 kadın yakalandı

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Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak isteyen terör örgütü DEAŞ üyesi 4 Rus kadın Kilis'te yakalandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sınır hattında tedbir aldı. 1’inci Hudut Alayı 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerinin destek verdiği operasyonda Arpakesmez köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, şüphelileri Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

Yakalandıklarında yanlarında 8 de çocuk bulunan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, Rusya vatandaşları A.H.K., L.A.K., L.G.N. ve A.H.K. oldukları ve Interpol tarafından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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