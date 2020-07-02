Kilis Milletvekilleri Bakan Soylu ile görüştü

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi.
Milletvekili Dülger, yapılan görüşmelerle ilgili açıklamada, “Milletvekili arkadaşım Aahmet Salih Dal ile birlikte İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek, bazı konularda istişare etme fırsatı bulduk. Nazik kabulleri, ilgi ve alakalarından dolayı Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.