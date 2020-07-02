Kilis’te korona virüsten tedavi gören hasta sayısı 60’a yükseldi

Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 444 pozitif vaka tespit edildiği, 343 kişinin iyileştiği, hastanede 60 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 36 kişi olduğu bildirildi.

Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 444 kişide pozitif vaka tespit edilirken bu vakaların 343’nün tedavi olup taburcu edildi. Yeni vakalarla birilikte 60 kişinin halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, 36 kişinin YKY yurdunda karantinada olduğu öğrenildi. Tedavi edilenlerden 3 kişinin yoğun bakımda olduğu, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtti.

Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek maske takmalarını istedi.

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