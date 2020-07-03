Kilis’e bir taziye evi daha yapılıyor

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Kilis’e taziye evi yapılması için Hacı Mustafa Çelik ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut arasında protokol imzalandı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Hayırsever İş adamı Hacı Mustafa Çelik tarafından Yavuz Sultan Selim mahallemizde yapılacak olan Taziye Evi’nin protokolünü imzaladık. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Hazırlanan protokol Hacı Mustafa Çelik ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut tarafından imzalandı.

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