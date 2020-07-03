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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berberler tedbirleri en üst düzeyde alıyor

İHA

Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, berber ile kuaförlerin korana virüs tedbirleri kapsamında bütün tedbirleri aldığını söyledi.

Berberler tedbirleri en üst düzeyde alıyor

Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, berber ile kuaförlerin korana virüs tedbirleri kapsamında bütün tedbirleri aldığını söyledi.
Oda Başkanı Sayaoğlu, Pendami sürecinde berber ve kuaför güzellik salonları her türlü kurallara uyduğunu ifade ederek, “Valiliğimiz tarafından gönderilen genelgeye uygun olarak, hijyenik mesafe, maske kullanımı, tek kullanımlık havlu başta olmak üzere tüm kurallara uyarak başarılı bir süreç yürütüyoruz. Ne yazık ki Kilisi’mizde vaka artışı artış söz konusudur. Kilis’te sanki berber kuaförler dikkat etmiyormuş gibi algı oluşturuluyor. Halbuki biz esnaflar olarak her türlü tedbirimizi aldığımız gibi bizler dışarıdan gelenlerden çekiniyoruz. Kendi esnaflarımızı tamamen valimizin emriyle Covit 19 testi yaptırdık. Sadece bir esnafımızda pozitif rastlandı. Allaha şükür hiçbir şeyi yok ve bizlerde yönetim ve denetim kurulu olarak geçmiş olsun ziyaretimizi gerçekleştirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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