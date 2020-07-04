Kilis'te hububat hasadı sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te hububat hasadı sona erdi

İHA

Kilis'te, 2020 yılı hububat ekili alanlarda hasat çalışmaları tamamlandı.

Kilis'te hububat hasadı sona erdi

Kilis'te, 2020 yılı hububat ekili alanlarda hasat çalışmaları tamamlandı.
Hububat ekili büyük alanlar da biçerdöverler ile hasat sona erdi. Küçük arazilerde babadan kalma yöntemlerle yapılan hasadı tamamlandı.
Kilis Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanı Mehmet Kara, Kilis ve ilçelerinde hububat ekili alanlarda hasat çalışmalarını sona erdiğini belirterek, " Kilis merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçesinde hububat rekoltesi bu yıl geçen yıllara oranla iyi olduğunu gözlemledik. 2020 yılı Hububat sezonu sona erdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'ten çevre illere saman
YEREL HABERLER Kilis'ten çevre illere saman
Üniversiteden dereceyle mezun olan öğrenciler belli oldu
YEREL HABERLER Üniversiteden dereceyle mezun olan öğrenciler belli ...
Kilis'te bugüne kadar 444 koronavirüs vakası tespit edildi
YEREL HABERLER Kilis'te bugüne kadar 444 koronavirüs vakası tespit ...
Kilis’te korana vakaları tavan yaptı
YEREL HABERLER Kilis’te korana vakaları tavan yaptı
Berberler tedbirleri en üst düzeyde alıyor
YEREL HABERLER Berberler tedbirleri en üst düzeyde alıyor
Kilis’e bir taziye evi daha yapılıyor
YEREL HABERLER Kilis’e bir taziye evi daha yapılıyor
Kilis’te korona virüsten tedavi gören hasta sayısı 60’a yükseldi
YEREL HABERLER Kilis’te korona virüsten tedavi gören hasta sayısı ...
Başkan Bulut’dan KESOB’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Bulut’dan KESOB’a ziyaret
Kilis'te İl Genel Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Kilis'te İl Genel Meclisi toplandı
Belediye çalışmaları hızlandı
YEREL HABERLER Belediye çalışmaları hızlandı
Kilis heyeti Genel Müdür Kaya Yıldız ile görüştü
YEREL HABERLER Kilis heyeti Genel Müdür Kaya Yıldız ile görüştü
Kilis Milletvekilleri Bakan Soylu ile görüştü
YEREL HABERLER Kilis Milletvekilleri Bakan Soylu ile görüştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X