Kilis'te hububat hasadı sona erdi

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Kilis'te, 2020 yılı hububat ekili alanlarda hasat çalışmaları tamamlandı.

Hububat ekili büyük alanlar da biçerdöverler ile hasat sona erdi. Küçük arazilerde babadan kalma yöntemlerle yapılan hasadı tamamlandı.

Kilis Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanı Mehmet Kara, Kilis ve ilçelerinde hububat ekili alanlarda hasat çalışmalarını sona erdiğini belirterek, " Kilis merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçesinde hububat rekoltesi bu yıl geçen yıllara oranla iyi olduğunu gözlemledik. 2020 yılı Hububat sezonu sona erdi” dedi.

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