Türkülere konu olan ‘Kuru Kastel’ yıkılmaya yüz tuttu

Kilis ile özdeşleşmiş, türkülere konu olmuş Kuru Kastel bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tuttu.

Kilis’in kültüründe önemli bir yere sahip olan, ismine türküler yazılan Kuru Kastel (Kuru Çeşme), bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Kilis’te Kuru Kastel ismi geçtiğinde yöreye özgü olan ve birçok ünlü şarkıcının seslendirdiği “Kuru Kastel Akmıyor, Hah Hah Ha Nanay, Yar Yüzüme Bakmıyor, Hah Hah Ha Nanay. Üç Deste Gül Topladım, Hah Hah Ha Nanay, Yarim Gibi Kokmuyor, Hah Hah Ha Nanay” türküsüne ismini veren Kuru Kastel'in bir an önce bakım ve onarımının yapılarak, piknik ve mesire alınana dönüştürülmesi isteniyor.

Kuru Kastel, 2012 yılında Kilis Belediyesi tarafından bakım ve restorasyon çalışmaları tamamlanarak halkın hizmetine sunulmuştu. “Kuru Kastel” türküsünün sözleri de çeşmenin üzerine tabelaya yazılmıştı.

Kilisliler, Kuru Kastel’in kentin kültüründe önemli bir yeri olduğunu, birçok ünlü tarafından türkünün seslendirildiğini, çeşmenin çevresinin çok kötü durumda olduğunu, buranın düzenleme yapılarak mesire veya piknik alanına çevrilmesini istediklerini ifade ettiler.

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